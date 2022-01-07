Жительница Саранска едва не лишилась почти двух миллионов рублей, воспользовавшись сервисом для поиска попутчиков

34-летняя жительница Саранска пыталась добраться домой из Саратова. Женщина решила воспользоваться известным приложением для поиска попутчиков.

На ее запрос откликнулся некий мужчина, который предложил для удобства перейти в WhatsApp и обговорить условия поездки там. Собственно, условия оказались просты: нужно было внести предоплату.

Водитель прислал женщине ссылку на якобы форму бронирования места, где гражданка ввела данные своей карты. После этого женщина усомнилась в честности собеседника и решила на всякий случай заблокировать счета, на которых находились более 1 900 000 рублей.

По факту проводится проверка.