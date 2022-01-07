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Происшествия7 января 2022 8:17

Появились фото с места взрыва бытового газа в жилом доме в Пензе

Работа оперативного штаба на месте происшествия курируется лично губернатором Олегом Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Пресс-служба правительства Пензенской области опубликовала фото с места взрыва бытового газа в жилом доме на улице Мира. Напоминаем вам, что инцидент произошел накануне около 23:00. В результате погибли двое мужчин.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По факту было возбуждено уголовное дело. Помимо оперативно-следственной группы, на место выезжал заместитель прокурора области Евгений Новиков.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области