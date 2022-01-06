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Происшествия6 января 2022 8:41

В Саранске по утерянному телефону оформили на женщину кредит и вывели полученный миллион

В настоящий момент полицейские устанавливают получателя похищенных денег
Виктор ВИКТОРОВ
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В дежурную часть ОП№3 УМВД России по го Саранск обратилась 52-летняя местная жительница - 31 декабря она на улице потеряла свой мобильный телефон. По прошествии нескольких дней женщина узнала, что с ее счета был похищен 1 миллион рублей, взятый неизвестным в кредит.

В настоящий момент устанавливается получатель похищенных денег.

Сотрудники полиции рекомендуют устанавливать надежные пароли для разблокировки гаджетов. В случае утери мобильного телефона требуется незамедлительно заблокировать все банковские карты.