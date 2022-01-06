В Мордовии пьяный мужчина без прав на «Ваз 21124» вылетел в кювет и перевернулся

Фото: Пресс-служба МВД РМ

ДТП произошло в 01 час 40 минут 4 января на 70 км автодороги Ковылкино - Краснослободск - Ельники – Первомайск. Водитель не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием.

19-летний пассажир автомашины с различными травмами госпитализирован в ГБУЗ РМ «Темниковская РБ». В отношении водителя составлены административные материалы.

В этот же день на 31 км автодороги сообщением Потьма – Барашево 27-летний водитель автомашины «Форд Мондео» совершил наезд на 19-летнего пешехода, который шел в темное время суток по середине проезжей части без светоотражающих элементов на одежде, в попутном направлении.

Пешеход с различными травмами госпитализирован в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская ЦРБ». Водитель трезв.