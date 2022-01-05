В Саранске суд рассмотрит дело правоохранителя, сбившего на переходе мужчину

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, ДТП произошло вечером 16 октября 2020 года. В Саранске 37-летний мужчина за рулем ВАЗ-217030 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Коваленко совершил наезд на 23-летнего пешехода. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в больнице.

В этот день сотрудник правоохранительных органов находился не при исполнении служебных обязанностей.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.