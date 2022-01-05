В правительстве Пензенской области обсудили профилактику пожаров

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Всего за три последних года в области было установлено более 6 тысяч подобных устройств.
Анализ их применения показывает, что в 2020 году в семи случаях срабатывания, благодаря своевременному оповещению, спасено 10 детей, в 2021 году – трое несовершеннолетних.
Губернатор поручил разработать региональную программу по оснащению жилых помещений социально незащищенных категорий граждан специальными устройствами пожарного оповещения.
«Просчитайте потребность по каждому муниципальному образованию, структурируйте. Я выделю муниципалитетам средства на установку оповещателей», - констатировал Олег Мельниченко.