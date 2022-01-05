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Общество5 января 2022 9:35

В правительстве Пензенской области обсудили профилактику пожаров

По информации регионального ГУ МЧС России , одной из действенных мер предотвращения возгораний в домах является установка специальных систем оповещения
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Всего за три последних года в области было установлено более 6 тысяч подобных устройств.

Анализ их применения показывает, что в 2020 году в семи случаях срабатывания, благодаря своевременному оповещению, спасено 10 детей, в 2021 году – трое несовершеннолетних.

Губернатор поручил разработать региональную программу по оснащению жилых помещений социально незащищенных категорий граждан специальными устройствами пожарного оповещения.

«Просчитайте потребность по каждому муниципальному образованию, структурируйте. Я выделю муниципалитетам средства на установку оповещателей», - констатировал Олег Мельниченко.