В правительстве Пензенской области обсудили профилактику пожаров

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Всего за три последних года в области было установлено более 6 тысяч подобных устройств.

Анализ их применения показывает, что в 2020 году в семи случаях срабатывания, благодаря своевременному оповещению, спасено 10 детей, в 2021 году – трое несовершеннолетних.

Губернатор поручил разработать региональную программу по оснащению жилых помещений социально незащищенных категорий граждан специальными устройствами пожарного оповещения.

«Просчитайте потребность по каждому муниципальному образованию, структурируйте. Я выделю муниципалитетам средства на установку оповещателей», - констатировал Олег Мельниченко.