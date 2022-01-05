Жителям Пензы разъясняют, как избежать пожара

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В обходах принимают участие сотрудники Главного управления МЧС России по Пензенской области, Управления по делам ГОЧС города, АО «Газпром газораспределение Пенза», районных администраций города.

4 января рейды прошли по улицам Ключевой, Бекешской, Кошевого, Нейтральной, 2-му Объединенному проезду, в районе Нахаловки и другим участкам.

Пензенцев проинформировали о наиболее частых причинах возгораний в жилых домах, об административной и уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Вручены памятки по использованию и содержанию внутридомового газового оборудования с указанием телефонов вызова экстренных служб.

Как сообщалось ранее, в Пензе со 2 января по 9 января 2022 года введен особый противопожарный режим.