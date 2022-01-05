Полицейские Пензы отыскали 18-летнего мошенника из Таганрога Ростовской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию терпеливая женщина обратилась лишь в конце октября 2021 года и рассказала про заказ, сделанный в сети Интернет в марте 2020 года

Полицейские провели комплекс мероприятий для установления личности злоумышленника. Им оказался 18-летний житель города Таганрога Ростовской области.

Молодой человек вину свою признал и в содеянном раскаялся. Похищенные у потерпевшей денежные средства он потратил на собственные нужды.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.