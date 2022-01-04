В Пензенской области могут появиться офисы еще одного коммерческого банка

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона заявил, что приветствует появление на территории Пензенской области новых финансово-кредитных возможностей, поэтому против открытия офисов данного банка в нашем регионе не возражает.

- Банк «Хлынов» работает в сферах розничных продаж, жилищного и дородного строительства, утилизации отходов, - отметил Илья Прозоров. – Мы хорошо себя зарекомендовали в работе с малым бизнесом.

В ходе разговора стороны обсудили аспекты возможного сотрудничества, а также перспективы участия банка в инвестиционных проектах, реализуемых в нашей области.