Сестры Фролкины получили Почетный знак «Во славу земли Пензенской»

Фото: Страница Олега Мельниченко в социальной сети «ВКонтакте»
Ольга и Евгения Фролкины – пензенские баскетболистки. В прошлом году они стали серебряными призерами Олимпиады в Токио.
Губернатор Олег Мельниченко сегодня вручил спортсменкам Почетный знак «Во славу земли Пензенской» и пожелал им новых успехов и побед.
«Сестры Фролкины - слава нашей губернии, не только красавицы, но и умницы. В составе сборной на Олимпиаде завоевать «серебро» - это большое достижение», - отметил глава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также награду получила и первый тренер девушек Галия Бараненко.