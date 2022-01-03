Сестры Фролкины получили Почетный знак «Во славу земли Пензенской»

Фото: Страница Олега Мельниченко в социальной сети «ВКонтакте»

Ольга и Евгения Фролкины – пензенские баскетболистки. В прошлом году они стали серебряными призерами Олимпиады в Токио.

Губернатор Олег Мельниченко сегодня вручил спортсменкам Почетный знак «Во славу земли Пензенской» и пожелал им новых успехов и побед.

«Сестры Фролкины - слава нашей губернии, не только красавицы, но и умницы. В составе сборной на Олимпиаде завоевать «серебро» - это большое достижение», - отметил глава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также награду получила и первый тренер девушек Галия Бараненко.