Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 января 2022 10:18

В Мордовии врач-психиатр предстанет перед судом

Следователями ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Улучшая показатели в работе, без достаточных оснований врач поставил мужчину на диспансерное наблюдение, в результате он был лишен права на управление автомобилем.

Другого подопечного, напротив, необоснованно снял с учета и он получил медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, а затем и водительское удостоверение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.