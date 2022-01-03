В Мордовии врач-психиатр предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Улучшая показатели в работе, без достаточных оснований врач поставил мужчину на диспансерное наблюдение, в результате он был лишен права на управление автомобилем.

Другого подопечного, напротив, необоснованно снял с учета и он получил медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, а затем и водительское удостоверение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.