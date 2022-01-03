Житель Мордовии угнал чужой автомобиль, чтобы подвезти знакомого

Празднование Нового года может закончиться для жителя Ичалковского района тюремным сроком. После застолья утром 1 января он решил подвезти до дома своего знакомого, одолжив для этих целей автомобиль сестры своей подруги.

Саму владелицу уведомлять об этом он не стал. На обратном пути машину остановили сотрудники ДПС. Естественно, документов на машину у водителя при себе не оказалось. К тому времени хозяйка автомобиля уже обнаружила пропажу и сообщила в полицию об угоне.

Свою вину мужчина отрицать не стал. Расследование продолжается.