В Пензе введен особый противопожарный режим

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации Пензы, в связи с увеличением количества пожаров и случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе, в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан на территории Пензы на период действия особого противопожарного режима, со 2 января по 9 января 2022 года, постановлением вводятся следующие дополнительные меры пожарной безопасности:

на территории города запрещается разведение костров, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных рабочих местах;

создаются мобильные группы для осуществления наблюдения за противопожарным состоянием территории районов;

собственникам и руководителям эксплуатирующих организаций линейных объектов, транспортных трубопроводных магистралей, автомобильных и железных дорог предложено обеспечить мониторинг пожарной обстановки и регулярное патрулирование мобильными группами;

руководителям организаций усилить охрану зданий и территорий с целью предотвращения возгораний;

организовать патрулирование наиболее пожароопасных объектов и территорий.