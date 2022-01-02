Полицейские Мордовии напоминают правила безопасного катания на тюбингах

Фото: Пресс-служба МВД РМ

За последние годы так называемые ватрушки стали особенно популярны у любителей зимнего отдыха. При этом надо помнить, что тюбинги развивают большую скорость и становятся неуправляемыми.

МВД РМ рекомендует придерживаться правил безопасного катания:

Выбирайте только специально оборудованные трассы или горки, где в обязательном порядке имеются бортики, которые не позволят тюбингу вылететь за пределы зоны катания.

Внизу склона должно быть достаточно места для торможения - без деревьев, бордюров и других препятствий, в которые можно врезаться.

Пройдите склон пешком и проверьте трассу, прежде чем толкнуть ватрушку с ребенком.

Визуального осмотра недостаточно, поскольку сверху вы не сможете адекватно оценить имеющиеся препятствия.

Учитывая, что ватрушка вращается на большой скорости, затормозить сразу не получится. Не связывайте тюбинги друг с другом. Катайтесь на тюбингах по одному.

Запрещено привязывать тюбинги к транспортным средствам.

Не катайтесь в состоянии алкогольного опьянения!

Перед каждым катанием проверяйте внешний вид ватрушки.

Во избежание несчастных случаев следует выбирать места для катания вдали от проезжей части.

Взрослым следует объяснить детям основные правила безопасного катания!