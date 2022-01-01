В Пензе на улице Ватутина произошел пожар: погибли двое

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Сообщение о возгорании поступило сегодня в половине пятого утра. Горел одноэтажный трехквартирный дом на улице Ватутина. Пламя охватило одну из комнат в первой квартире.

По данным пресс-службы СУ СК по Пензенской области, в ходе тушения пожарные обнаружили тела мужчины 1965 года рождения и женщины 1961 года рождения. На месте работали 18 сотрудников МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стала стала неосторожность при курении. По факту организована доследственная проверка.