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Происшествия1 января 2022 8:25

Более 1100 жителей Мордовии пострадали в прошлом году от мошенников

За год они лишились более 159 млн рублей. В 2020 году цифра потерь равнялась 81 млн рублей
Виктор ВИКТОРОВ
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Как отмечает пресс-служба МВД РМ, свыше 100 млн злоумышленники похитили в 2021 году после сообщений пострадавшим о попытках списания денег с их банковских карт, а также оформления на них кредитов.

Еще около 20 млн перечислены потерпевшими под предлогом получения брокерских услуг и прибыли на электронных торгах.

МВД по Республике Мордовия рекомендует быть особенно внимательными в период праздников. Если поступил звонок из банка или правоохранительных органов, следует прервать общение и перезвонить по телефону, указанному на обороте карты, либо по номерам правоохранительных структур, размещенным в сети Интернет. Будьте бдительны.