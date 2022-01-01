Более 1100 жителей Мордовии пострадали в прошлом году от мошенников

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, свыше 100 млн злоумышленники похитили в 2021 году после сообщений пострадавшим о попытках списания денег с их банковских карт, а также оформления на них кредитов.

Еще около 20 млн перечислены потерпевшими под предлогом получения брокерских услуг и прибыли на электронных торгах.

МВД по Республике Мордовия рекомендует быть особенно внимательными в период праздников. Если поступил звонок из банка или правоохранительных органов, следует прервать общение и перезвонить по телефону, указанному на обороте карты, либо по номерам правоохранительных структур, размещенным в сети Интернет. Будьте бдительны.