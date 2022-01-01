Отец Героя России Магомеда Нурбагандова поздравил полицейских Мордовии на Северном Кавказе

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Зампред Комитета Госдумы по просвещению Нурбаганд Нурбагандов посетил место дислокации сводного отряда МВД по РМ в командировке в Северо-Кавказском регионе и вместе с руководством СОП возложил цветы к мемориальной доске памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Нурбаганд Нурбагандов поздравил бойцов отряда с наступающими новогодними праздниками, пожелал крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний их родным, с нетерпением ожидающим возвращения полицейских домой, в Мордовию.

Сотрудники полиции, поблагодарили гостя за добрые слова поздравлений и подарили ему главный символ новогодних праздников – пушистую сосенку и сладкие подарки для внуков.