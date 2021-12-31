Пензенские активисты собрали 10 мешков мусора под мостом Капашина

Фото предоставлено организаторами акции

Несмотря на то, что на дворе зима, активисты движения «Эко_Берег» продолжают стоять на страже чистоты нашего города. Несколько дней назад они снова навели порядок на территории под мостом имени генерала-полковника Валерия Капашина. О том, как прошла акция, «Комсомолке» рассказала ее организатор Ксения Гостева:

- Эту уборку я запланировала еще осенью, ждала, когда лед станет крепким. Мы взяли веники, грабли и принялись за работу.

За пару часов активисты собрали 10 мешков мусора: пластиковых и стеклянных бутылок, стаканчиков, алюминиевых банок. Все это было отсортировано по фракциям. Как отмечает Ксения Гостева, добровольческое движение «Эко_Берег» будет и дальше продолжать привлекать внимание общественности к состоянию набережной Суры.