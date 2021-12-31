Поздравление генерального директора компании «СтанкоМашСтрой» Олега Кочеткова с Новым годом

Дорогие друзья!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники мы ждем с особым чувством, они наполнены атмосферой домашнего очага, добрыми семейными традициями, любовью родных и близких. Перелистывая очередную страницу истории, мы должны сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, стремление творить и созидать.

Пусть все желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся, а ваши трудолюбие и целеустремленность станут залогом движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в реальность сокровенные мечты.

Неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях, мира, согласия, процветания, счастья и крепкого здоровья!

Генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой», депутат Законодательного Собрания Пензенской области Олег Кочетков