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Происшествия31 декабря 2021 9:20

В Пензенской области, назвавшись в соцсети Кариной, молодой человек водил за нос мужчину

В течение трех лет поклонник под разными предлогами перевел Карине около 250 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

В ходе переписки потерпевший неоднократно назначал встречи, но подозреваемый в назначенное время не являлся. Через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудники уголовного розыска установили ранее судимого жителя Кузнецка 1994 года рождения. Молодой человек дал признательные показания.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.