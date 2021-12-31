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Общество31 декабря 2021 8:07

В Мордовии «Елка желаний» помогла 11-летнему Роме Шельдяеву побывать в роли кинолога

В Центре кинологической службы МВД РМ мальчик познакомился с четвероногими напарниками полицейских
Виктор ВИКТОРОВ
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В рамках Всероссийской акции МВД по Республике Мордовия совместно с региональным министерством спорта и молодежной политики осуществили новогоднюю мечту 11-летнего Ромы Шельдяева, который в канун волшебного праздника загадал желание побывать в роли кинолога.

В Центре кинологической службы МВД по Республике Мордовия мальчик познакомился с четвероногими напарниками полицейских.

Кинологи рассказали Роме об особенностях работы, специфике содержания питомцев, по какому принципу отбирают собак на службу, какие породы наиболее востребованы. Мальчик смог самостоятельно отдать команды служебным собакам и пройти тропу препятствий.

После тренировки ребенок признался, что это был один из самых лучших дней в его жизни.