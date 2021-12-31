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Общество31 декабря 2021 6:29

Опубликован график работы общественного транспорта в Пензе в праздничные дни

31 декабря 2021 года общественный транспорт будет передвигаться в обычном режиме по графику рабочего дня. С 1 по 9 января – по графику выходного дня
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации города, первые три дня нового года на линии будет курсировать до 50% подвижного состава, с 4 по 7 января – до 70%, с 7 по 9 января – в объеме 90%.

Информацию о движении пассажирского транспорта, времени его прибытия на остановочные пункты, можно узнать в режиме реального времени на сайтах https://58bus.ru, https://yandex.ru и мобильном приложении «Умный транспорт».

Также информацию о движении общественного транспорта жители города смогут получить по телефонам горячей линии ООО «Центр управления движением» 20-70-59, 22-70-59.

Предприятиями-перевозчиками проведены дополнительные инструктажи с водительским составом и персоналом, обслуживающим перевозки по вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности, порядку их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.