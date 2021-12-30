Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина с Новым годом

Уважаемые жители Пензенской области! Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!

В последние дни декабря нужно много успеть сделать на работе и дома, чтобы встретить достойно Новый год, но это радостные хлопоты, наполненные ожиданием чуда, предвкушением важных перемен к лучшему.

2021-й год завершается. Для кого-то он был не самым легким, возникали проблемы, случались и потери. Уверен, следующий 2022-й год обязательно будет полон радостных событий и долгожданных побед. С 1 января мы не просто начинаем отсчет нового календарного года, люди верят в обновление своей жизни, рождаются новые надежды и новые планы.

В праздничные дни нас наполняют особые теплые чувства, мы становимся чуточку добрее. Главное – сохранить такое душевное состояние. Если каждый из нас в 2022-м будет стараться помогать другим людям – год обязательно будет светлым и счастливым.

Дорогие друзья! От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично желаю вам крепкого здоровья и благополучия, мира и согласия, терпения и добра. Счастья вам в Новом году!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области В.К.Лидин