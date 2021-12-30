В Пензе у водителя изъято поддельное водительское удостоверение

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками ГИБДД на проспекте Строителей. Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.