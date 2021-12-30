Олег Мельниченко исполнил мечту старшеклассника о посещении регионального правительства

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Юный пензенец проявил интерес к должностным обязанностям, распорядку рабочего дня губернатора. И получил приглашение в региональное правительство и предложение попробовать себя в роли «молодёжного губернатора».

«Если у тебя есть желание трудиться на благо родного региона, рано или поздно придёт и план действий, - объяснил Олег Мельниченко. – Сначала появляется мечта, потом выстраивается модель поведения, которая приводит к её реализации».

Руслан рассказал, что его второй год подряд избирают командиром класса, он активно ведёт общественную работу и хорошо учится, участвует в школьных олимпиадах.

Олег Мельниченко вручил Руслану «удостоверение молодёжного губернатора Пензенской области», закрепив, таким образом, память о первом опыте знакомства с системой управления регионом. Глава областной исполнительной власти показал восьмикласснику свой рабочий кабинет и ситуационный центр правительства, предложив «молодёжному губернатору» попробовать провести совещание в режиме онлайн.

Школьник ознакомился с докладами министров образования, спорта и культуры региона, главы администрации Кузнецка о программе мероприятий на новогодние каникулы.

«Первые шаги на пути становления в должности губернатора сделаны – держишься уверенно, внимательно слушаешь, анализируешь информацию», - похвалил Руслана губернатор.

«У тебя всё получится, нужно только не стоять на месте, окончить школу с отличными оценками, получить хорошее образование. Главное – верить в то, что твоя мечта сбудется, и планомерно работать над этим», - подытожил Олег Мельниченко.