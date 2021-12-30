В законодательство о применении ККТ на рынках планируется внести поправки

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области (далее – Управление) сообщает, что Правительством Российской Федерации внесены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поправки, предусматривающие внесения изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», в части сокращения перечня исключений, позволяющих организациям и индивидуальным предпринимателям осуществлять расчеты на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах без применения контрольно-кассовой техники.

Указанные поправки предусматривают сохранение льготы неприменения контрольно-кассовой техники только для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН) при торговле продовольственными товарами на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах с торговых мест площадью не более 15 кв. м. (включая места для хранения товара), за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих расчеты за товары, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации маркировке средствами идентификации.

Переход на уплату ЕСХН осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно, путем подачи в налоговые органы уведомления о переходе на ЕСХН (часть 5 статьи 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)).

При этом обращается внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 346.3 Кодекса налогоплательщикам необходимо в срок до 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на уплату ЕСХН, подать соответствующее уведомление в налоговый орган.

В этой связи, Управление обращает внимание организаций и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под критерии проектируемой льготы, имеющих право применять ЕСХН и планирующих воспользоваться предусмотренной поправками льготой, о необходимости реализации права по переходу на ЕСХН не позднее 31.12.2021 года.

Дополнительно сообщается, что в связи с тем, что 31.12.2021 является не рабочим днем, приём и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах будет осуществляться до 30.12.2021 включительно.