Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Новым годом

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом - всеми любимым, волшебным и радостным праздником, наполненным светом надежд, от которого всегда ждут только добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!

По традиции мы вспоминаем год уходящий. Он был наполнен большой созидательной работой, яркими событиями. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, в Пензенской области обеспечено дальнейшее развитие науки, производства, сельского хозяйства, социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, спорта. Трудности закалили и сплотили нас, заставили искать и находить дополнительные резервы. Спасибо вам, дорогие земляки, за напряженный, добросовестный труд на благо родного края!

Достижения минувшего года открывают широкие перспективы, ставят новые масштабные задачи. Уверен, что их решение нам вполне по силам. Надежной гарантией грядущих свершений служат наш патриотизм, умение и желание работать, осуществлять задуманное, вера в себя и в свои силы.

Дорогие друзья!

Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, согласие и взаимопонимание, успехи во всех делах и начинаниях! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, праздничного новогоднего настроения!

Губернатор Пензенской области О.В. Мельниченко