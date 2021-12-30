Олег Мельниченко поздравил Марию Петровну Панову со столетним юбилеем

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Мария Петровна родилась в селе Трескино Колышлейского района. В 21 год ушла на фронт.

В звании сержанта служила связистом в составе 420-го отдельного ордена Красной Звезды 33-го стрелкового корпуса, который участвовал во взятии Бошновского плацдарма, в Запорожской операции, в январе 1944 освобождал Кировоград, позже принимал участие в разгроме Уманско-Христиновской группировки фашистов.

После мобилизации в декабре 1944 года Мария Петровна вернулась в родное село, работала в колхозе, на Сердобском часовом заводе.

Пановы воспитали двоих детей, у них четверо внуков и пятеро правнуков.

За свои ратные подвиги Мария Петровна удостоена ордена Отечественной войны II степени, медали Жукова, других наград.

«Вы выдающийся человек, дожили до ста лет, очень много сделали для нашей Родины, воевали на фронте в Великую Отечественную войну, награждены боевыми орденами, вырастили прекрасных детей, внуков и правнуков», - отметил глава региона в ходе телефонного разговора.

«Хочу Вам пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, счастья. Пусть семейная атмосфера всегда дарит Вам радость, чтобы 2022 год принес только добро и благополучие», - добавил Олег Мельниченко, выразив сожаление, что в связи с соблюдением противоэпидемиологических мер не может поздравить Марию Петровну очно.

Ветеран поблагодарила губернатора за оказанное внимание и добрые пожелания.