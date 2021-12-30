В Пензе чествовали талантливых школьников

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

На торжественное мероприятие в администрацию города были приглашены победители конкурсного отбора, их педагоги-наставники и родители.

В этом году конкурсная комиссия рассмотрела более 100 материалов, представленных образовательными учреждениями для награждения успешных ребят - победителей и призеров всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных состязаний. 12 лучших из них удостоены муниципальной поддержки.

Премии лауреатам вручили глава города Владимир Мутовкин и глава администрации Пензы Александр Басенко.

«Вы все увлечены своим делом и получаете от этого удовольствие. Желаю, чтобы в своей жизни удалось пронести эту любовь и дальше», - обратился к собравшимся Александр Басенко.

В ходе церемонии обучающиеся получили денежные премии в размере пяти тысяч рублей, а их наставники и родители – Благодарственные письма главы города и главы администрации Пензы.

Кроме того, были отмечены лауреаты Всероссийского конкурса школьных сочинений, посвящённого 80-летию начала Великой Отечественной «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны вклад в Великую Победу». В этом году на федеральный этап конкурса заявились 75 регионов нашей Родины, было представлено 225 работ учащихся, в их числе – два проекта школьниц из Пензы.

Также дипломы получили активные участники поискового движения и торжественного открытия стелы «Пенза – город трудовой доблести».