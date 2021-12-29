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Общество29 декабря 2021 13:32

10 школьников из Пензенской области стали участниками завершающей смены 2021 года в «Артеке»

Для ребят приготовили насыщенную программу
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Главным событием смены, конечно же, станет празднование Нового года. Ребята приготовят подарки в мастерской Деда Мороза и придумают сказку.

1 января участники смены пробегут символическую дистанцию в 2022 метра в рамках акции «Забег обещаний».

6 января в Международном детском центре дадут старт Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, а 12 ноября в лагере пройдут мероприятия, приуроченные к 300-летию Прокуратуры РФ.

В смене принимают участие более 1600 школьников со всей России.