В Пензе при покупке снегоуборочной машины мошенник обманул местного жителя

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Объявление о продаже снегоуборочной машины пензенец нашел на одном из сайтов сети Интернет. В ходе переписки мужчина договорился о сделке и доставке товара.

После перечисления им на банковский счет 22 тысяч рублей злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.