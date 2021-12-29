Губернатор Олег Мельниченко провел личный прием граждан

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

И снова дороги. Учитель биологии из Кузнецкого района Галина Сорокина поинтересовалась у главы региона возможностью ремонта дороги от родного села Явлейка до райцентра.

Дорога просто в ужасном состоянии, рассказала педагог, это вопрос безопасности, там курсируют два школьных автобуса, им приходится проезжать в день по 100 километров. «Проектно-сметная документация уже разработана, в летний период планируется начать ремонт дороги, но идти он будет поэтапно, потому что стоимость работ достаточно внушительная, - проинформировал кузнечанку Олег Мельниченко. – В следующем году сделаем первые пять километров. Успокойте односельчан, постепенно все сделаем».

О ремонте дороги просила и жительница Городища Людмила Лагутина. Улица Валовая ведет к историческому памятнику федерального значения – Юловскому Городищу. Это оборонительные валы, построенные в XII-XIII веках. Эта же улица соединяет центральную часть города с улицей Фабричной, где расположен микрорайон многоквартирных домов.

«Беру ситуацию под личный контроль, - подчеркнул губернатор. – В следующем году дорогу сделаем. Если понадобится дополнительное финансирование в связи с подорожанием материалов – изыщем необходимые средства. Дорога нужна, в том числе, чтобы люди ездили к историческому памятнику, это может стать стимулом для развития туризма и торговли в Городищенском районе».

Во время приема губернатора также были приняты решения об обустройстве тротуара на улице Свердлова в Нижнем Ломове, установке вышки сотовой связи в селе Дворики Кузнецкого района и ремонте Сурского Дома культуры.

Здесь занимается много детей, талантливой молодежи, ребятишки побеждают в различных творческих конкурсах – от районного до всероссийского уровня. Работает единственный в Сурске спортивный зал.

«Проектно-сметная документация на ремонт ДК разработана два года назад и сейчас нуждается в корректировке. Нужно пересмотреть ее с учетом сегодняшних реалий. Я готов изыскать недостающие средства, работы нужно начинать уже летом, - ответил губернатор. – Предусмотрен ремонт спортзала, замена окон, кровли, системы отопления и электроснабжения, а также внутренняя и наружная отделка здания».