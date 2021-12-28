В Пензенской области по вине девушки-водителя без прав произошло ДТП: есть погибший

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По факту совершенного водителем дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек,отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела.

Как было установлено, в апреле 2021 года водитель автомобиля «Рено Флюенс» – девушка 2001 года рождения, не имея водительского удостоверения, двигалась по федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Москва.

В пути следования на ее полосу движения, с правого края дороги, выбежала собака. Чтобы не совершать наезд на животное, гражданка совершила опасный, непредусмотренный ПДД маневр и выехала на встречную сторону дороги, где совершила столкновение с грузовым автомобилем марки «Вольво».

В результате водитель и пассажир автомобиля марки «Рено Флюенс» получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу, где позже от тяжелых травм скончался пассажир – мужчина 1997 года рождения.

В ходе доследственной проверки девушка скрывала факт управления автомобилем и утверждала, что в момент ДТП находилась в качестве пассажира, а автомобилем управлял погибший мужчина.

Независимо от версии обвиняемой, ее вина была установлена, в том числе, с помощью камеры наружного видеонаблюдения, которая зафиксировала момент, когда водитель мужчина, остановившись на одной из улиц Пензы, доверив управление своим автомобилем, пересел на пассажирское место, а девушка заняла место водителя. Как позже выяснилось, пострадавший мужчина и обвиняемая ранее были знакомы, и он решил научить ее вождению автомобилем.

Кроме этого, с целью установления причастности обвиняемой к данному ДТП, были проведены ряд судебных экспертиз, в том числе судебная биологическая экспертиза, комплексная медико-криминалистическая и автотехническая судебная экспертиза, с помощью которых было достоверно установлено, что автомобилем марки «Рено Флюенс» в момент ДТП управляла девушка.

По результатам расследования уголовного дела водителю автомобиля марки «Рено Флюенс» было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Окончательное наказание за совершенное деяние назначит суд Октябрьского района г. Пензы.