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Происшествия28 декабря 2021 6:24

В Мордовии суд рассмотрит дело в отношении мужчины, расстрелявшего из ружья обидчиков

С претензиями за плохую расчистку территории 3 февраля незваные пришельцы в доме нанесли мужчине телесные повреждения и угрожали ему и его дочери
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Когда двое мужчин уже сели в свой УАЗ, хозяин дома несколько раз выстрелил из ружья по сидевшим в автомобиле.

В результате полученного огнестрельного ранения 26-летний пострадавший скончался на месте, второй 34-летний потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение больницы с телесными повреждениями, повлекшими тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.