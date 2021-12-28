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Происшествия28 декабря 2021 0:21

В Пензенской области следователи выясняют обстоятельства гибели троих мужчин и девушки

27 декабря их тела обнаружены в квартире дома по улице М. Горького в г. Сердобске. По предварительным данным смерть наступила от отравления угарным газом при эксплуатации печи с газовой горелкой
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек (ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели четырех человек.

Следственное управление предупреждает жителей области: будьте осторожны и внимательны при эксплуатации газового оборудования, следите за его техническим состоянием, привлекайте специалистов газовой службы для проведения работ по установке, проверке, а также ремонту газового оборудования.