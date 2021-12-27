«ТНС энерго Пенза» информирует о графике работы в праздничные дни

Фото предоставлено пресс-службой компании

.«ТНС энерго Пенза» информирует о графике работы в канун новогодних праздников.До 30 декабря включительно все представительства «ТНС энерго Пенза» осуществляют прием потребителей в штатном режиме.

30 декабря Центр обслуживания клиентов в городе Пензе на ул. Гагарина, 11Б, а также представительства компании в районах области работают с 8:00 до 12:00. Остальные офисы в областном центре работают с 9:00 до 13:00.

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года – новогодние выходные дни, очное обслуживание клиентов производиться не будет.

Представительства «ТНС энерго Пенза» возобновят работу в обычном режиме с 10 января 2022 года.

Напомним, передать показания, оплатить счет, направить запрос в компанию, не выходя из дома, можно:

- без регистрации на главной странице корпоративного сайта «ТНС энерго Пенза»penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»на сайте;

-в мобильном приложении на смартфоне, при установке которого можно использовать логин и пароль «Личного кабинета».

Единый контактный центр по телефону (8412) 98-78-48 с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года включительно работает круглосуточно только в автоматическом (тональном и голосовом) режиме.