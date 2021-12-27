В Пензе мужчина и женщина подозреваются в краже двух аккумуляторов из автомобиля «Камаз»

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

С заявлением о краже двух аккумуляторных батарей из его автомобиля «Камаз» в УМВД России по г. Пенза обратился местный житель 2001 года рождения.

Материальный ущерб составил 25 000 рублей.

Подозрение стражей порядка пало на двух граждан – мужчину 1995 года рождения и женщину 1988 года рождения.

Злоумышленники дали признательные показания и рассказали, что похищенное сдали в пункт приема металлолома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.