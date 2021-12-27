Поздравление О.В. Мельниченко с Днем спасателя Российской Федерации

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!

Ваша мужественная и благородная профессия - одна из самых уважаемых в обществе. Вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в опасную ситуацию, решительно противостоите природным и техногенным угрозам, эффективно ликвидируете последствия чрезвычайных ситуаций.

Выражаю вам искреннюю благодарность за проявленную отвагу и стойкость, честное исполнение служебного долга, преданность избранному делу!

В этот торжественный день особые слова признательности – ветеранам. Вы заложили замечательные традиции службы, щедро передаете накопленный бесценный опыт молодой смене, которая уже сегодня доказывает свой высочайший профессионализм.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо Отечества!