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Общество26 декабря 2021 8:59

В Пензе продолжают бороться с последствиями снегопада

Сегодня утром в городской администрации состоялась планерка, посвященная этой теме
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Уборка продолжалась даже ночью: на улицах Пензы работали 97 единиц спецтехники. Сейчас сбором и вывозом снега занимаются 93 машины и 102 сотрудника МУП «Пензадормост».

Мэр Пензы Александр Басенко потребовал как можно быстрее очистить съезды с главных на второстепенные дороги, а также заезды во дворы, которые оказались занесенные снегом после ночного прохода техники по основным магистралям.

За сегодня планируется еще убрать снег возле школ, детских садов и больниц, а также контейнерных площадок.