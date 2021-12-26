В Пензе продолжают бороться с последствиями снегопада

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Уборка продолжалась даже ночью: на улицах Пензы работали 97 единиц спецтехники. Сейчас сбором и вывозом снега занимаются 93 машины и 102 сотрудника МУП «Пензадормост».

Мэр Пензы Александр Басенко потребовал как можно быстрее очистить съезды с главных на второстепенные дороги, а также заезды во дворы, которые оказались занесенные снегом после ночного прохода техники по основным магистралям.

За сегодня планируется еще убрать снег возле школ, детских садов и больниц, а также контейнерных площадок.