Сотрудники СК РФ по Республике Мордовия с мандаринами и елкой пришли к фронтовику

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

В 44-ом после окончания учебной части он, 17-летний связист, с войсками Западного фронта освобождал Польшу, Румынию, Австрию, Венгрию.

В послевоенные годы работал в родном селе. Несмотря на преклонный возраст, проживает ветеран Великой Отечественной один, родственники по очереди навещают его, помогают по дому.

Сотрудники СК пришли к Михаилу Семеновичу с атрибутами нового года - мандаринами и елкой, которую вместе нарядили. За это время успели и пообщаться. Михаил Семенович рассказал, что на праздники ждет в гости детей и внуков, поэтому новогодняя елка очень кстати.

Ветеран поблагодарил сотрудников за внимание и пожелал всем крепкого здоровья и мирного неба над головой.