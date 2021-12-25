В Пензенской области прокуратура Кузнецка контролирует обеспечение населения теплом

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С началом отопительного сезона проверки обращений жителей города подтвердили факты нарушений МКП «Теплосеть» и администрацией города требований законодательства о теплоснабжении.

Неоднократные локальные аварии (порывы участков теплотрасс) в нормативные сроки не устранялись.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в домах № 223, 229 по ул. Ленина отопление отсутствовало с 27.09.2021 по 08.10.2021, что нарушило максимально возможный нормативный срок восстановления теплоснабжения на 285 часов 20 минут.

Очередная авария вблизи дома № 45 по ул. Октябрьской прервала подачу тепла в находящееся в здании общежитие ПТУ № 26 с 27.09.2021 по 06.10.2021.

Администрация города должных мер к устранению нарушений в деятельности муниципальной теплоснабжающей организации не принимала.

По итогам прокурорской проверки МКП «Теплосеть» и его технический директор привлечены к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами).

С целью устранения нарушений режима обеспечения населения коммунальными услугами по теплоснабжению должностными лицами МКП «Теплосеть» прокурор города внес представления руководителю теплоснабжающей организации и Главе администрации города. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.