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Общество25 декабря 2021 10:16

В понедельник в Пензе откроют стелу «Город трудовой доблести»

Монтажные работы на объекте подходят к концу
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Дата открытия стелы выбрана не случайно: 27 декабря 1941 года завершилось строительство оборонительного рубежа Пензы.

Монумент будет расположен в парке «40 лет Победы» в микрорайоне Арбеково. Стела высотой более 16 метров представляет собой композицию из центрального обелиска и восьми пилонов вокруг него, символизирующих местные предприятия, работавшие для фронта во время Великой Отечественной войны.

На стеле будет нанесена гравировка знаменитого снимка с надписью «А мы из Пензы» на ступенях Рейхстага, а также текст Указа о включении Пензы в список городов трудовой доблести.