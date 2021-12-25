В понедельник в Пензе откроют стелу «Город трудовой доблести»

Дата открытия стелы выбрана не случайно: 27 декабря 1941 года завершилось строительство оборонительного рубежа Пензы.

Монумент будет расположен в парке «40 лет Победы» в микрорайоне Арбеково. Стела высотой более 16 метров представляет собой композицию из центрального обелиска и восьми пилонов вокруг него, символизирующих местные предприятия, работавшие для фронта во время Великой Отечественной войны.

На стеле будет нанесена гравировка знаменитого снимка с надписью «А мы из Пензы» на ступенях Рейхстага, а также текст Указа о включении Пензы в список городов трудовой доблести.