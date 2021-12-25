Пензенская санитарная авиация подводит итоги

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

С целью транспортировки пациентов вертолётом в медицинские организации г. Пензы был выполнен 61 вылет, эвакуировано 65 человек.

Авиамедицинская эвакуация осуществлялась и на федеральном и межрегиональном уровнях, всего было транспортировано 10 пациентов. В Национальные медицинские исследовательские центры г. Москвы доставлены 4 пациента, в г. Нижний Новгород – 5 пострадавших и в г. Казань 1 пациент.

Свою основную задачу - быстро и безопасно доставить человека в тяжелом состоянии до специализированной медицинской организации – медики и авиаторы успешно выполнили.

Экстренную эвакуацию пациентов на вертолете В Пензенской области начали осуществлять с 2020 года, благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Специальную подготовку по оказанию медицинской помощи пациентам во время полета прошли 20 сотрудников Пензенской областной станции скорой медицинской помощи, отмечает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

В 2022 году вертолеты вновь поспешат на помощь жителям Пензенской области. Для оказания скорой специализированной медицинской помощи с применением воздушного судна на следующий год выделено 27 миллионов рублей. Это позволит существенно повысить доступность авиамедицинской эвакуации с возможностью вылета бригады медицинской помощи в максимально короткие сроки.