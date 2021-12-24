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Общество24 декабря 2021 15:31

30 декабря налоговые органы Пензенской области будут работать до 18:00

Источник:kp.ru
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Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области информирует, что 30 декабря 2021 года прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах региона будет осуществляться до 18:00 по местному времени.

Спланировать свой визит в налоговую инспекцию можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Получить услуги Федеральной налоговой службы и необходимую информацию можно дистанционно, используя средства бесконтактного взаимодействия:

- электронные сервисы на официальном сайте ФНС России;

- с помощью «Личного кабинета налогоплательщика»;

- через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России».

Дополнительную информацию также можно получить по бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.