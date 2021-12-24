В Пензе обсудили безопасность пензенцев в новогодние праздники

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

С участием представителей правоохранителей, экстренных служб, органов самоуправления, учреждений образования, культуры и спорта рассмотрены вопросы обеспечения безопасности гостей и жителей областного центра в период новогодних и рождественских праздников.

Речь о защищенности социально значимых объектов, пассажирского транспорта, учреждений образования, культуры и спорта, крупных торговых центров.

Олег Денисов обратил внимание на поступающую информацию о возможных террористических проявлениях, в том числе, возросшую активность телефонных звонков с ложными сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Обсуждалось усиление контроля антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей, объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.