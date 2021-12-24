Как получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в налоговых органах

Налоговые органы Пензенской области продолжают выдавать квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи (далее - ЭП) индивидуальным предпринимателям, нотариусам и юридическим лицам (лицам, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица).

По состоянию на 20.12.2021 услугами Удостоверяющего центра (далее – УЦ) ФНС России воспользовались 2521 налогоплательщик Пензенской области.

Услуга по выдаче электронной подписи предоставляется ФНС России бесплатно. Для ее получения необходимо лично обратиться в любой налоговый орган, вне зависимости от постановки на учет, предоставить заявление на выпуск ЭП, паспорт, СНИЛС, ключевой носитель информации и документацию на него (сертификат соответствия).

Кроме того, лица, имеющие право действовать без доверенности от имени организации и индивидуальные предприниматели могут подготовить и направить заявление на выпуск ЭП через сервис «Личный кабинет для физических лиц» (Жизненные ситуации – Нужна квалифицированная электронная подпись).

Квалифицированный сертификат ключа ЭП записывается на сертифицированный носитель ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие.

Выдаваемая налоговым органом ЭП является легитимной и может применяться для юридически значимого электронного документооборота, а также работать на всех электронных площадках и использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Все ранее выпущенные квалифицированные электронные подписи коммерческими удостоверяющими центрами, не прошедшими аккредитацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прекращают действие с 01 января 2022 года.

Более подробная информация о порядке получения ЭП размещена на сайте ФНС России в разделе «Удостоверяющий центр ФНС России».