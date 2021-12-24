Олег Мельниченко поделился мнением о большой пресс-конференции Президента РФ

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Одним из главных обозначенных Владимиром Путиным тезисов, важных для развития регионов, является, по словам главы Пензенской области, решение относительно реализации инфраструктурных проектов. Олег Мельниченко отметил это по итогам трансляции в четверг, 23 декабря 2021 года.

«В прямом эфире Президент назвал планируемые суммы затрат на модернизацию и строительство инфраструктуры в стране, в том числе по линии нацпроектов, - напомнил губернатор Пензенской области. – Кроме того, из Фонда национального благосостояния в ближайшие годы на реализацию инфраструктурных проектов предполагается направить порядка 2,5 трлн рублей».

«Это колоссальная возможность для регионов решить годами существующие проблемы, реализовать капиталоёмкие проекты, значительно улучшить качество среды проживания наших граждан. Речь идёт о дорогах и транспортных развязках, новых школах и детсадах, объектах здравоохранения и культуры», - перечислил Олег Мельниченко.

Он также уточнил, что при поддержке федерального центра регионы смогут улучшить экологическую ситуацию на своих территориях. Это не только решение проблемы утилизации мусора, но и ликвидации стихийных свалок в пригородах, за пределами населённых пунктов, а также очистка русел рек и водоёмов.

Как пояснил глава субъекта Федерации, по всем названным направлениям Пензенская область уже работает. В ближайшей перспективе будут реализовываться ряд крупных проектов, таких, как строительство объездной дороги села Бессоновки.