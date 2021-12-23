В начале следующего года Пензенская область получит 40 автобусов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По его словам, с 1 января полномочия транспортного обслуживания Пензы, Заречного и Бессоновского района возьмет на себя регион – для этих целей уже создана Служба единого оператора по пензенской агломерации. На обновление системы за счет использование инфраструктурных кредитов будет направлено более трех миллиардов рублей. Еще столько же выделит корпорация «ВЭБ».

В начале следующего года из Москвы в область поступят 40 автобусов. Также планируется перейти на регулируемый тариф, чтобы стоимость проезда устанавливалась не перевозчиками.

В данный момент проходит исследование пензенской дорожной сети.

- Скорее всего, мы будет перестраивать маршрутную сеть, - отметил Олег Мельниченко. – Также планируется введение так называемого «золотого часа», чтобы человек, проезжая с точки А в точку Б с необходимой пересадкой, мог в это время пересесть без доплаты за второй транспорт.