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Общество23 декабря 2021 8:30

Новое здание пензенского планетария будет выглядеть точно так же, как старое

Об этом сообщил вчера в ходе общения с жителями региона губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава региона напомнил, что реконструкция планетария стала возможной благодаря проведению Дней Пензенской области в Совете Федерации РФ.

- Планетарий – один из символов нашего города, - подчеркнул Олег Мельниченко. – Но сохранить здание не было возможности: деревянный каркас строения давно пришел в негодность. Теперь наша задача – восстановить планетарий в его историческом облике.

Работы по восстановлению здания идут полным ходом. До конца этого года планируется собрать сруб. После к объекту подведут необходимые коммуникации. К внутренней отделке приступят будущей весной.

Планируется, что первых посетителей обновленный планетарий примет в 2023 году.