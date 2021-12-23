Новое здание пензенского планетария будет выглядеть точно так же, как старое

Глава региона напомнил, что реконструкция планетария стала возможной благодаря проведению Дней Пензенской области в Совете Федерации РФ.

- Планетарий – один из символов нашего города, - подчеркнул Олег Мельниченко. – Но сохранить здание не было возможности: деревянный каркас строения давно пришел в негодность. Теперь наша задача – восстановить планетарий в его историческом облике.

Работы по восстановлению здания идут полным ходом. До конца этого года планируется собрать сруб. После к объекту подведут необходимые коммуникации. К внутренней отделке приступят будущей весной.

Планируется, что первых посетителей обновленный планетарий примет в 2023 году.