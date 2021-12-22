В Пензенской области и Мордовии читайте в новом номере «Комсомолки»

Фото: Мария Ленц

И - с места в карьер – Из материала Игоря Полякова «Между Лепсом и его женой пробежала Кошкина?» читатель узнает почему супруга артиста подала на развод

(Стр. 1, 6);

87 лет назад в Ленинграде расстреляли живой символ революции – и Москва ответила большим террором.

Игорь Якунин: «Сталин Кирова убил в коридорчике». Но был ли инициатором расправы с Кировым сам «вождь народов»? За ответом «Комсомолка» обратилась в Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ).

(Стр. 2-3);

Под рубрикой И не в склад, и не в лад материал «Брежнев сочинял, как поэт Серебряного века, а Андропову бы поздравительные открытки подписывать». Автор публикации - юный литератор «КП» Евгения Коробкова устроила подобие шоу «Голос» - выбрала стихи отечественных политиков и попросила молодых поэтов оценить их творчество.

Резко прошлись студенты по виршам Брежнева – «Сопли в сахаре». Отметили, что юный Сосо Джугашвили был мечтателем, романтиком и, похоже, всерьез увлекался Игорем Северяниным. Строки Анатолия Лукьянова напомнили молодым поэтам Омара Хайяма.

Читайте – креативная, талантливая Евгения Коробкова.

(Стр. 10-11);

Анна Черная «Пензенцы осваивают альтернативные источники электроэнергии»

(Стр. 13);

И, конечно, под Новый год советы от астролога – Как украсить дом и что подать на стол в праздничную ночь. Узнайте, как встретить год Тигра у астролога Елизаветы Небесной: «Оливье – хорошо, но хищник любит мясо!

(Стр. 26).